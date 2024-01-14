Путин отменил визит в Якутию из-за погоды

Президент России отметил, что в регионе есть чем заниматься

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Президент России Владимир Путин отменил поездку в Якутию из-за погодных условий. Об этом сообщает ТАСС.

“Хотя я в Якутии бывал не один раз, сожалею, что не смог добраться, – просто самолет не садится, когда -50, воздух замерзает, эффект тумана”, – сказал Путин.

Он добавил, что, возможно, поедет в Якутию весной или летом.

По словам главы государства, в регионе есть над чем работать. Во время поездки он планировал посетить музыкальную школу, а также пообщаться с людьми, чтобы понять, какие проблемы волнуют жителей.

“Это огромная республика – пять или шесть Франций по территории. Минеральные ресурсы колоссальные, просто колоссальные. Люди очень интересные, очень талантливые люди”, – добавил Владимир Путин.

город Горняк



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