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Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

редактор01 mins

Президент отметил, что у корпорации много проблем, однако это работающая структура, которая в целом набирает темп в работе. По его словам, особого внимания требуют вопросы финансового оздоровления

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поддержал передачу госпакета Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление ВТБ. Как сообщает “Интерфакс”, об этом он сказал в ходе встречи с главой банка Андреем Костиным.

Костин признался, что для него такая передача была неожиданной, однако ВТБ тесно сотрудничает с организацией с самого начала ее создания.

“Поэтому я уверен, что при вашей поддержке мы справимся с этой задачей и приложим все силы, для того чтобы все задачи решить”, – подчеркнул он.

Путин отметил, что у корпорации много проблем, однако это работающая структура, которая в целом набирает темп в работе. По его словам, особого внимания требуют вопросы финансового оздоровления, в чем могут помочь специалисты банка. Глава государства отметил их высокий профессионализм и рассчитывает на то, что у них выйдет справиться со всеми задачами. 

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