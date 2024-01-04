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Путин подписал указ о гражданстве для уехавших из Крыма украинцев

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Гражданство в упрощенном виде будут давать жителям Украины, Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена

Путин подписал указ о гражданстве для уехавших из Крыма украинцев

Владимир Путин / Фото: duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий в ускоренном порядке давать российское гражданство украинцам, которые уехали из Крыма и Севастополя до марта 2014 года. Также ускоренно гражданство будут получать граждане Афганистана, Сирии, Ирака и Йемена, которые родились в РСФСР и состояли в гражданстве СССР. Такое право будет у людей, подвергшихся незаконной депортации с Крымской АССР. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Упрощенный порядок получения гражданства будет распространяться также на украинцев и лиц без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, свидетельство о предоставлении временное убежища, статус беженца или участника программы по добровольному переселению в РФ соотечественников. Мера касается и жителей Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на апрель 2014 года.

Российское гражданство в упрощенном порядке получат дети, супруги и родители вышеуказанных категорий.

Все они смогут получить российский паспорт без предварительного проживания в России и знания языка. Рассматривать заявления будут не более трех месяцев.

Напомним, что с мая 2019 года действует упрощенный порядок получения гражданства для тех, кто жил в Крыму до марта 2014 года. В октябре 2023 года вышел еще один указ, по которому покинувшие Крым и Севастополь украинцы до марта 2014 года могут перейти в российское гражданство в ускоренном порядке.

Напомним, что Путин также подписал указ о принятии в российское гражданство иностранцев, которые в период спецоперации подпишут контракт с Минобороны РФ. 

город Горняк

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