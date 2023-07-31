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Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

редактор01 mins

Решение принято с учетом всемирно-исторического значения победы советского народа

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Решение принято с учетом всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне. Координацией деятельности по подготовке празднований займется оргкомитет “Победа”.

Правительство разработает план празднований, в том числе и торжественные мероприятия отдельным событиям. МИД РФ поручается “обеспечить необходимое политико-дипломатическое содействие в проведении праздничных мероприятий”.

Кроме того, Путин поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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