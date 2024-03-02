Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Правительство и органы исполнительной власти должны обеспечить соответствующие мероприятия, которые связаны со сборами

Владимир Путин / Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан страны, находящихся в запасе, на военные сборы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в 2024 году сборы пройдут для граждан в запасе — они состоятся в Вооруженных силах РФ, войсках нацгвардии, органах госохраны и Федеральной службы безопасности. Правительство и органы исполнительной власти должны обеспечить соответствующие мероприятия, которые связаны со сборами. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, что в 2023 году Путин также подписывал указ о начале военных сборов для граждан, которые пребывают в запасе. Кто именно подлежит призыву на военные сборы в прошлом году и что будет, если на них не явиться, – напоминаем в материале amic.ru.

город Горняк



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