Путин подписал закон о налогах для уехавших россиян

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Речь в нем идет о россиянах, которые работают на российские организации по трудовым договорам или по ГПХ

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Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий единую ставку НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно на российские компании как в России, так и за рубежом. Как сообщает “Лента.ру”, она составит от 13 до 15%.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Речь в нем идет о россиянах, которые работают на российские организации по трудовым договорам или по ГПХ. Ставка НДФЛ для них составит 13% или 15% при заработке более пяти миллионов рублей в год.

Для штатных сотрудников эта норма начнет действовать со следующего года, а для фрилансеров – с 2025 года.

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