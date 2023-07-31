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Путин подписал закон о налогах для уехавших россиян

редактор01 mins

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Речь в нем идет о россиянах, которые работают на российские организации по трудовым договорам или по ГПХ

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий единую ставку НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно на российские компании как в России, так и за рубежом. Как сообщает “Лента.ру”, она составит от 13 до 15%.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Речь в нем идет о россиянах, которые работают на российские организации по трудовым договорам или по ГПХ. Ставка НДФЛ для них составит 13% или 15% при заработке более пяти миллионов рублей в год. 

Для штатных сотрудников эта норма начнет действовать со следующего года, а для фрилансеров – с 2025 года. 

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