Путин подписал закон о самозапрете на кредиты

Новая мера защиты от мошенников начнет действовать через год

Рублевые купюры / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволят россиянам установить себе самозапрет на выдачу кредитов. Об этом сообщает РБК.

Соответствующая возможность появится через год — с 1 марта 2025 года. Установить запрет можно будет через МФЦ или с помощью “Госуслуг”. Снятие запрета устроено аналогичным образом. Получить услугу можно благодаря ИНН. При этом запрет охватывает не все виды кредитов. Под него не попадают ипотечные и автокредиты.

Как ранее пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон поможет гражданам защититься от действий мошенников, которые оформляют кредиты на чужое имя, используя краденные данные или методы социальной инженерии.

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