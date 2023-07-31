ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Песков заявил, что контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось
Новости Алтай
ВСУ за июль потеряли порядка 21 тысячи солдат
Новости Алтай
Путин подписал закон о налогах для уехавших россиян
Новости Алтай
Острые проблемы в гинекологии: куда в Барнауле обращаться за помощью?
Новости Алтай
Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку по повестке
Новости Алтай
Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с зарубежных e-mail

Коллекция категорий

Бизнес66 News
Здоровье95 News
Новости Алтай245 News
Новости Горняк67 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления62 News
Политика96 News
Спорт92 News
У вас есть новость? Присылайте!
>
объявления

Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку по повестке

редактор01 mins

Раньше наказание за такое нарушение составляло до 3 тысяч рублей. Теперь – от 10 до 30 тысяч

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь неявка по повестке без уважительной причины будет грозить штрафом в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Раньше наказание за такое нарушение составляло до 3 тысяч рублей.

Документ также увеличивает штраф с 3 до 25 тысяч рублей за уклонение от медосмотра, с 3 до 1-5 тысяч рублей – за несообщение об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства. Также за умышленную порчу или утрату документов воинского учета придется заплатить до 5 тысяч рублей.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика