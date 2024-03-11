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Путин подписал закон, запрещающий иноагентам размещать рекламу

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Изменения вносят в законы “О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием”, “О рекламе” и “О СМИ”

Путин подписал закон, запрещающий иноагентам размещать рекламу

Статистические данные / Фото: pxhere.com

Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам размещать рекламу на своих ресурсах. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения вносят в законы “О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием”, “О рекламе” и “О СМИ”. Информационные ресурсы, которые принадлежат иностранным агентам, рекламировать также запрещается.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев говорил о том, что за нарушение закона физическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим – до 500 тысяч.

Авторы инициативы, которыми стали 395 депутатов во главе с Володиным и лидерами всех фракций, кроме “Новых людей”, заявили, что она направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.

город Горняк

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