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Путин поручил правительству предложить меры поддержки вдов участников СВО

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Речь идет в том числе и о женщинах, которые не заключали брак с бойцами

Путин поручил правительству предложить меры поддержки вдов участников СВО

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству предложить меры по поддержке вдов участников спецоперации, в том числе и женщин, которые не находились с ними в браке. Об этом сообщает телеканал “360”.

Отмечается, что речь идет в том числе о женщинах, которые не заключали брак с бойцами, “но имели общих детей, вели общее хозяйство или совместно проживали с ними”.

Ответственным за выполнение задачи назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Срок предоставления предложений – до 1 июля.

Горняк22

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