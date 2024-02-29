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Путин поручил продлить программы семейной ипотеки и маткапитала в России до 2030 года

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Глава государства также предложил увеличить размер налогового вычета для семей, в которых есть минимум два ребенка

Путин поручил продлить программы семейной ипотеки и маткапитала в России до 2030 года

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Продлить программу льготной семейной ипотеки, а также программу материнского капитала до 2030 года предложил президент России Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию. Глава государства отметил, что эти меры поддержки сейчас необходимы, а деньги на это в федеральной казне есть.

“Программа семейной ипотеки действует до июля. Предлагаю продлить ее до 2030 года и уделить особое внимание семьям с детьми до 6 лет”, – сказал президент.

Кроме того, до 2030 года продлят программу маткапитала, а также выплату в размере 450 тыс. руб., которая предоставляется семьям, где рождается третий ребенок. Напомним, эти деньги дают на погашение ипотеки.

Глава государства предложил увеличить в два раза, до 2,8 тыс. руб., налоговый вычет на второго ребенка. На третьего и каждого последующего ребенка – до 6 тыс. руб.

новости Локтевский

Источник

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