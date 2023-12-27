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Путин поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов

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Президент отметил, что существуют “разные подходы”, которые в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов

Путин поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов

Фото: kremlin.ru

Правительство должно разработать системные подходы к оплате труда педагогов. Как сообщает РИА Новости, соответствующее поручение сделал президент Владимир Путин во время заседания Госсовета.

Путин отметил, что существуют “разные подходы”, которые в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов.

“Нужно двигаться в этом направлении”, – сказал он.Глава государства отметил, что воспитательная работа не должна быть ограничена рамками школы. По мнению президента, в стране необходимо сформировать целостную систему наставничества для детей и молодежи, обязательно задействовать потенциал “Сириуса”, платформы “Россия – страна возможностей”, а также движения детей и молодежи.

новости Алтайский

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