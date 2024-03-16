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Путин поручил заменить срочников на спецназ на российско-украинской границе

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ВСУ с 12 марта пытаются прорваться на территорию РФ

Путин поручил заменить срочников на спецназ на российско-украинской границе

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил заменить на российско-украинской границе подразделения срочников на контрактников и спецназ. Об этом сообщил ведущий программы “Москва. Кремль. Путин” Павел Зарубин со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

По словам журналиста, Путину доложили о планах Киева прорвать границу за две недели до этих попыток — ВСУ не раз пытались прорваться в РФ с 12 марта.

“В связи с этим верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы”, — заявил Зарубин (цитата по ТАСС).

Как отметил ведущий, это поручение уже исполнено. Солдат срочной службы заменили контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений.

новости Локтевский

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