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Путин поручил заметно повысить зарплаты учителей в “бедных” регионах

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Чтобы там не отставали в развитии

Путин поручил заметно повысить зарплаты учителей в "бедных" регионах

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству предложить системные решения проблемы оплаты труда учителей, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что необходимо сделать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах, где сейчас их зарплаты существенно ниже, чем в среднем по стране.

“Труд учителя должен оплачиваться по единым понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливается разрыв в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров. Качество преподавания страдает. Это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей. <…> И это в конечном итоге ведет к отставанию и в развитии”, – отметил глава государства.

Президент попросил правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя, используя для этого разные подходы.

“Эти разные подходы в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов, нужно двигаться в этом направлении”, – указал Путин.

Он также отметил, что принятое в 2012 году решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода в конкретном регионе уже сыграло “заметную роль в повышении статуса учительского труда”.

новости Алтайский

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