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Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве

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Главу государства встретили сопредседатели штаба — Машков, Жога и Лысенко

Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб, который работает уже около месяца в Гостином Дворе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Главу государства встретили сопредседатели штаба – режиссер Владимир Машков, спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и главврач московской горбольницы № 52 Герой Труда Марьяна Лысенко.

Машков рассказал, что с 23 декабря было собрано более 2,5 млн подписей. Лысенко же рассказала главе государства, что штаб посещают граждане, которые не только хотят поставить подпись, но и внести предложения.

горняк

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