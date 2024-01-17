Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве

Главу государства встретили сопредседатели штаба — Машков, Жога и Лысенко
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб, который работает уже около месяца в Гостином Дворе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Главу государства встретили сопредседатели штаба – режиссер Владимир Машков, спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и главврач московской горбольницы № 52 Герой Труда Марьяна Лысенко.
Машков рассказал, что с 23 декабря было собрано более 2,5 млн подписей. Лысенко же рассказала главе государства, что штаб посещают граждане, которые не только хотят поставить подпись, но и внести предложения.
горняк
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