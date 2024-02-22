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Путин после полета на ракетоносце Ту-160М назвал этот самолет отличным

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Глава государства отметил, что модернизированный самолет лучше управляется, что видно невооруженным глазом

Путин после полета на ракетоносце Ту-160М назвал этот самолет отличным

Ту-160 М / Фото: пресс-служба ОАК/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М назвал эту машину отличной, и заявил, что ее можно принимать в состав вооруженных сил. Об этом сообщает “Интерфакс”.

Журналисты спросили у него, каковы его впечатления от Ту-160М по сравнению с полетом, совершенным на предыдущей версии ракетоносца 19 лет назад.

“Техника отличная. Она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, сейчас еще раз скажу руководству Министерства обороны: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил”, – сказал он журналистам после полета.Он добавил, что этот Ту-160М “управляется лучше”, что видно даже невооруженным глазом. Отдельно он отметил высокую надежность.

горняк

Источник

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