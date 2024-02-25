Путин поставил мигрантов на место. Трясутся от злости, но сделать ничего не могут

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25 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Президент России, Владимир Путин, заявил, что формирование мигрантских гетто на территории страны недопустимо. После его заявления последовали действия, которые потрясли этнические диаспоры в России. Как пишет Новоросинформ.

Об опасности образования закрытых национальных гетто на территории России с собственными устоями и правилами Путин говорил еще в прошлом году на пленарном заседании Восточного экономического форума. По его мнению, создание государства внутри государства неприемлемо.

Тогда глава государства назвал этот вопрос чувствительным моментом в жизни нашей страны. Сравнивая ситуацию с мигрантами в других странах мира, Путин заявил, что Россия в некотором смысле обходится счастливее, поскольку сюда приезжают мигранты из бывших советских республик, у руководителей которых есть понимание ситуации.

Однако стало ясно, что либо не все национальные представители разделяют это понимание, либо они злоупотребляют своей властью. В таких случаях полное ликвидирование диаспоры на территории России является единственным решением.

Для эффективного контроля над переселенцами, особенно нелегальными, представители администрации президента предлагают использовать уже проверенные методы. Например, введение прописочных норм, которые существовали еще во времена СССР. Однако этот вопрос также требует тщательного контроля.

Иногда возникают ситуации, когда в двухкомнатной квартире прописано тридцать человек, и все они действительно проживают там. По мнению некоторых российских чиновников, именно таким образом формируются гетто, где ключевую роль играют диаспоры. Создание подобной инфраструктуры сразу же порождает преступную обстановку.

В Москве уже готовятся к принятию мер, направленных на урегулирование вопроса с мигрантами, объявил депутат Михаил Матвеев. По его словам, Министерство внутренних дел разрабатывает концепцию миграционной дорожной карты. Кроме того, предлагается ввести понятие режима контролируемого пребывания.

В России планируется осуществлять сбор отпечатков пальцев и биометрических данных всех приезжающих в страну. Также в планах внедрение цифрового учета таких сведений, как адрес проживания, место работы, доходы и расходы. Однако, по мнению депутата, все эти меры могут оказаться недейственными без введения визового режима. Поэтому вторым важным моментом программы по улучшению миграционной системы должно стать введение ограничений на въезд по визам.

Также, по мнению Матвеева, важно не допускать злоупотребления социальной системой государства со стороны приезжих. Он подчеркнул, что приезжие должны быть самостоятельными в обеспечении своей семьи, владеть хорошим знанием русского языка и оплачивать соответствующие курсы.

Кроме того, согласно мнению депутата, трудовые мигранты не должны получать гражданство России. Необходимо прекратить выдачу паспортов России всем, кроме реальных соотечественников, то есть граждан России за пределами страны и наследников коренных народов России. Поскольку, если нам нужны рабочие, пусть они приезжают, работают и уезжают. Но зачем предоставлять им гражданство?

Фото: tj.sputniknews.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22