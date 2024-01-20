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20 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Вероятно, президент России Владимир Путин не обращает внимания на ход новогодних голубых огоньков. Поэтому главнокомандующий государством не заметил бы исчезновения со сцены так называемого “короля” отечественной эстрады.

Однако Путин обратил внимание на скандальную голую вечеринку, в которой Киркоров участвовал. Стоит напомнить, что артист обладает множеством званий и наград, включая звание народного артиста России, народного артиста Чеченской республики, а также ордена “Почета” и ордена Франциска Скорины. И это лишь малая часть его достижений. Однако, несмотря на это, Путин, кажется, поставил крест на карьере Киркорова.

Как заявил президент, “нам нужно обращать внимание на тех, кто возвращается из зоны специальной операции. Люди, решающие отправиться туда, проходят через трудности и сменяют свои приоритеты. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать“.

Неизвестно, будет ли Киркоров когда-либо вновь появляться на телевидении, однако его репутации и творческой карьере нанесли колоссальный урон. Как пишет информагентство “Новороссия”.

Фото: emilia-spanish.ru

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Автор: vizitka01

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