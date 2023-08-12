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Путин поздравил физкультурников с профессиональным праздником

редактор01 mins

Он выразил благодарность тренерам, педагогам, инструкторам, наставникам и всем специалистам отрасли

Фото: pxhere.com

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и приверженцев ЗОЖ с Днем физкультурника. Телеграмму опубликовали на официальном сайте Кремля.

Он отметил, что масштабные спортивные события, такие как “Лыжня России” или “Кросс нации”, популяризируют спорт.

Глава государства добавил, что в России ведется строительство спортивных и оздоровительных комплексов, а развитию спорта уделяется большое внимание.

Особую благодарность Путин выразил тренерам, педагогам, инструкторам, наставникам и всем специалистам отрасли.

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