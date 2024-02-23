Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Видео

По словам президента, этот праздник — один из самых почитаемых в России

Владимир Путин / Кадр: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

“Уважаемые товарищи, друзья! Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества”, – сказал российский лидер.

По словам президента, этот праздник – один из самых почитаемых в России, он “давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране”.

Напомним, с 23 Февраля также поздравили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Что такое День защитника Отечества, как он появился и что означает этот праздник сегодня — читайте в нашем материале.

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