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Путин поздравил школьников и учителей с Днем знаний

ГОРНЯК2201 mins

Он пожелал педагогам, ученикам и родителям успехов в учебе и работе

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил школьников и учителей с Днем знаний. Как сообщает ТАСС, глава государства обратился к ним во время запуска строительства трех школ с обучением на русском языке в Киргизии по видеосвязи.

Президент назвал символичным, что старт возведению дали именно 1 сентября, которое как в России, так и в Киргизии является началом учебного года.

“И, пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов”, — заявил Путин.

Глава государства также обратился с поздравлением на еще одном мероприятии — открытии новых школ в регионах России. Он пожелал педагогам, ученикам и родителям успехов в учебе и работе.

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