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Путин предложил главе Дагестана федеральную поддержку после взрыва

редактор01 mins

Меликов доложил главе государства об обстоятельствах происшествия

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил Дагестану воспользоваться федеральными мерами поддержки после ЧП на автозаправке в Махачкале. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава республики Сергей Меликов. 

Он отметил, что доложил главе государства об обстоятельствах происшествия. Президент поинтересовался у него, какая помощь нужна, и предложил федеральные меры поддержки. Также Путин попросил Меликова поддержать население республики.

“Владимир Владимирович искренне выразил соболезнования всем семьям погибших <…> и выразил уверенность, что мы справимся с этими трудностями, как и всегда, достойно”, – добавил глава республики.

Напомним, взрыв произошел вечером 14 августа. По последним данным, количество погибших выросло до 35. Всего пострадали 105 человек. По версии следствия, инцидент случился при производстве работ по техобслуживанию автомобилей.

Ранее стало известно, что самолет Ил-76 МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 пострадавших. Как отметил замглавы отряда “Центроспас” ведомства Игорь Якиревич, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, без ухудшения.

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