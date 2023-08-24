ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Лавров заявил, что все страны БРИКС выступают за сохранение названия объединения
Новости Алтай
Путин: Пригожин был человеком сложной судьбы
Новости Алтай
Такой день. Томенко благодарен учителям, в Барнауле перекроют улицы
Новости Горняк
Волонтёрское движение НАДЕЖДА, или как жители Горняка и района помогают нашим бойцам
Новости Горняк
В деревнях нашего района прошли мероприятия по случаю ДНЯ ФЛАГА РОССИИ
Новости Горняк
Житель г. Рубцовска выпил корвалол и лишился водительского удостоверения на полтора года, плюс заплатил штраф 30 т.р.

Коллекция категорий

Бизнес98 News
Здоровье95 News
Новости Алтай557 News
Новости Горняк122 News
Образование101 News
Общество197 News
Объявления68 News
Политика154 News
Спорт126 News
Платим за интересные новости!
объявления

Путин: Пригожин был человеком сложной судьбы

ГОРНЯК2201 mins

Президент знает, что на борту рухнувшего в Тверской области самолета был Пригожин. Он отметил, что знал предпринимателя еще с 90-х годов

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал крушение самолета в Тверской области, среди пассажиров которого был бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК “Вагнер” Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, он выразил соболезнования семьям погибших.

Президент знает, что на борту был Пригожин. Он отметил, что знал предпринимателя еще с 90-х годов.

“Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных — и для себя, и когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы”, — заявил президенть.

Он отметил, что “Вагнер” внес существенный вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине. При этом расследование авиакатастрофы доведут до конца, подчеркнул президент. Об этом пишет Mash.

Ранее стало известно, что по одной из версий, взрывное устройство, из-за которого упал самолет, было расположено в отсеке шасси. После взрыва оторвавшееся крыло ударило в стабилизатор, джет начал набирать высоту, а затем пошел в штопор.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News