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Путин призвал увеличивать долю производства новейших вооружений

редактор01 mins

В ходе совещания с гендиректором госкорпорации “Ростех” Сергеем Чемезовым он отметил высокую эффективность дронов “Куб” и “Ланцет”

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин призвал увеличивать долю производства современных вооружений, в том числе беспилотников “Куб” и “Ланцет”. На совещании с гендиректором госкорпорации “Ростех” Сергеем Чемезовым он отметил их высокую эффективность в ходе специальной военной операции на Украине, пишет ТАСС.

“И “Куб”, и “Ланцет” очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются боекомплекты”, – заявил глава государства.

По словам Путина, производители сейчас наращивают производство, однако России нужно еще больше беспилотников. Чемезов отметил, что сейчас объемы производимых “Ростехом” вооружений удовлетворяют потребности Минобороны. Путин считает, что процент современной техники должен быть еще выше.

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