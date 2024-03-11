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Путин проголосует на выборах президента

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Голосование на выборах главы государства пройдет 15-17 марта

Путин проголосует на выборах президента

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проголосует на президентских выборах, которые пройдут уже на этой неделе, сообщили в программе “Москва. Кремль. Путин”.

Каким именно способом отдаст свой голос нынешний президент – дистанционным или на избирательном участке, – пока неизвестно.

Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов зарегистрированы четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков (“Новые люди”), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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