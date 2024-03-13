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Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься

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Президент подчеркнул, что последствия могут быть катастрофическими

Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

С Россией никто не будет считаться, если она не сможет себя защитить, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

“Если мы сами себя не сможем защитить, то с нами никто не будет считаться. И для российской государственности последствия могут быть катастрофическими”, – подчеркнул Путин.

Также глава государства заявил, что Россия готова к ядерной войне, если речь будет идти о существовании российского государства.

город Горняк

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