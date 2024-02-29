Путин рассказал, какой уровень бедности должен быть в России к 2030 году

Президент отметил, что борьба с бедностью – задача непростая, и она должна нести системный характер

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о бедности населения страны и поставил задачу по уменьшению этого показателя.

Путин напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились более 42 млн человек, а по итогам 2023 года показатель снизился до 13,5 млн.

“Конечно, и это много. Но мы держим решение этой проблемы в зоне постоянного внимания. Ряд мер принят относительно недавно: введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами, причем от беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. В прошлом году это пособие получали более 11 млн человек”, – отметил Путин.

Президент подчеркнул, что проблемы бедности по-прежнему острые, потому что они затрагивают более 9% населения России.

“А среди многодетных семей уровень бедности составляет около 30%”, – указал глава государства.

Путин отметил необходимость добиться к 2030 году уровня бедности в стране ниже 7%, а среди многодетных семей – до 12%.

горняк



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