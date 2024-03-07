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Путин рассказал, пользуется ли он умными колонками

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Такой вопрос президенту задали на Всемирном фестивале молодежи

Путин рассказал, пользуется ли он умными колонками

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

6 марта Владимир Путин встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи в “Сириусе”, где его спросили, пользуется ли он голосовым помощником или умной колонкой, например, от “Яндекса” или “Сбера”.

“Зачем мне “Сбер”, если у нас есть руководитель “Сбера”, который всегда на связи. Греф Герман Оскарович, он всегда на связи”, – цитирует президента РИА Новости.

Владимир Путин и ранее не был сторонником современных гаджетов. В 2018 году его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что у главы государства нет мобильного телефона, хотя он “может сам в компьютере посмотреть интернет”.

В 2020-м представитель Кремля сообщал, что президент не пользуется соцсетями. А в 2022 году заявил, что Путин не читает телеграм-каналы, но при этом получает “обзоры”.

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Источник

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