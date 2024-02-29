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Путин рассказал, в чем призвание власти

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На примере предпринимателей президент разъяснил, что должны делать чиновники и правоохранители

Путин рассказал, в чем призвание власти

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что работающий в стране бизнес должен иметь гарантии защиты прав, неприкосновенности вложений и инвестиций.

“Безусловно, мы должны это обеспечить. Это в интересах государства, всего общества, в интересах миллионов людей, которые трудятся в сфере частного бизнеса”, – отметил Путин.

Он подчеркнул, что “никому, ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов, не позволено притеснять людей, преступать закон или использовать его в корыстных целях”.

“Нужно людям из предпринимательской среды помогать. Они создают рабочие места, обеспечивают работой, зарплату платят людям. В этом призвание власти: помогать”, – отметил президент.

Путин добавил, что малый и средний бизнес с каждым годом вносит все больший вклад в экономику России. Только в прошлом году зарегистрировано 1,2 млн компаний.

горняк

Источник

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