Путин: Россия готова к равноправному военно-техническому сотрудничеству

Глава государства подчеркнул, что речь идет о взаимодействии с теми странами, которые защищают свои национальные интересы и суверенный путь развития

Фото: kremlin.ru

Россия готова углублять военно-техническое сотрудничество с другими странами. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в своем видеообращении к участникам форума “Армия-2023”, которое опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что речь идет о взаимодействии с теми странами, которые защищают свои национальные интересы и суверенный путь развития. В частности, Россия считает возможным начать сотрудничество в сфере подготовки кадров, обучения военных и организации совместных учений.

В своем обращении президент отметил, что форум уже заслужил авторитет. В этом году российский оборонно-промышленный комплекс представит там свыше 28,5 тысячи единиц вооружений. Участие в мероприятии также примут 80 зарубежных организаций.

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