Путин: Россия готова к равноправному военно-техническому сотрудничеству
Глава государства подчеркнул, что речь идет о взаимодействии с теми странами, которые защищают свои национальные интересы и суверенный путь развития
Фото: kremlin.ru
Россия готова углублять военно-техническое сотрудничество с другими странами. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в своем видеообращении к участникам форума “Армия-2023”, которое опубликовали на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что речь идет о взаимодействии с теми странами, которые защищают свои национальные интересы и суверенный путь развития. В частности, Россия считает возможным начать сотрудничество в сфере подготовки кадров, обучения военных и организации совместных учений.
В своем обращении президент отметил, что форум уже заслужил авторитет. В этом году российский оборонно-промышленный комплекс представит там свыше 28,5 тысячи единиц вооружений. Участие в мероприятии также примут 80 зарубежных организаций.