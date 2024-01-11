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Путин: Россия стала первой экономикой в Европе

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При этом Путин подчеркнул, что по ВВП на душу населения России “еще надо стараться”

Путин: Россия стала первой экономикой в Европе

Фото: kremlin.ru

Рост российской экономики по итогам 2023 года может быть выше прогнозируемых 3,5%. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальнего Востока.

“У нас падение, вот мне Михаил Владимирович [Мишустин] сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%/ <…> Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП”, – сказал Путин.Глава государства добавил, что по объему экономики в целом Россия обогнала Германию, таким образом став первой экономикой в Европе. В мире российская экономика занимает пятое место. При этом Путин подчеркнул, что по ВВП на душу населения России “еще надо стараться”.

новости Локтевский

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