Путин: рождаемость в России снижается из-за роста благосостояния

По мнению президента, люди откладывают рождение ребенка из-за роста доходов и желания получать образование
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Одной из причин снижения рождаемости в России является рост благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин в Казани.
“По мере роста благосостояния, доходов, возникают другие ценностные установки – образование, пост-образование, получение каких-то дополнительных знаний. Потом все рождение ребенка откладывается, откладывается”, – цитирует его ТАСС.
Еще одной причиной этого явления Путин назвал пандемию коронавируса.
Недавний опрос показал, что российскому лидеру доверяют 83% россиян.
новости горняк
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