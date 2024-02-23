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Путин: рождаемость в России снижается из-за роста благосостояния

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По мнению президента, люди откладывают рождение ребенка из-за роста доходов и желания получать образование

Путин: рождаемость в России снижается из-за роста благосостояния

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Одной из причин снижения рождаемости в России является рост благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин в Казани.

“По мере роста благосостояния, доходов, возникают другие ценностные установки – образование, пост-образование, получение каких-то дополнительных знаний. Потом все рождение ребенка откладывается, откладывается”, – цитирует его ТАСС.

Еще одной причиной этого явления Путин назвал пандемию коронавируса.

Недавний опрос показал, что российскому лидеру доверяют 83% россиян.

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Источник

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