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Путин считает многодетную семью опорой страны

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Глава государства подчеркнул, что власти специально инициировали целый ряд мероприятий в рамках Года семьи, которым был объявлен 2024-й

Путин считает многодетную семью опорой страны

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов назвал многодетную семью опорой России. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что власти специально инициировали целый ряд мероприятий в рамках Года семьи, которым был объявлен 2024-й.

“Их, по-моему, там 300 или даже больше. И без всяких сомнений, главные участники всех этих событий – это вы, ваши семьи, семьи, где растут, воспитываются дети. И, конечно, чем больше детей, тем лучше”, – сказал президент.Путин также напомнил, что недавно подписал указ о статусе многодетных семей, о чем неоднократно просили люди, с которыми он встречался. По его словам, это имеет действительно практическое значение.

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