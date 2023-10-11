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Путин сказал: “ЭТО НАДО БЫТЬ ТУПЫМ АБСОЛЮТНО!”. И постучал по столу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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11 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Страны Евросоюза при отказе от энергоресурсов из России сами себе нанесли ущерб, “надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать”, считает президент РФ Владимир Путин. Пишет ТАСС.

“Но есть определенный объем добычи в мире, и есть определенный объем потребления в мире. Если решили сократить, значит, закупки у нас в каком-то регионе, но общий объем потребления все равно сохраняется. Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать”, – сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Фото: MIKHAIL KLIMENTYEV/KREMLIN POOL KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

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