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Путин ткнул Бельгию в договор из прошлого и заставил платить по счетам

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22 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Именно этот договор Владимир Путин привел в действие, привлекая внимание Бельгии к международным обязательствам. Речь идет о соглашении, заключенном в 1989 году между СССР, Бельгией и Великим герцогством Люксембург.

В соответствии с этим соглашением, любые инвестиции, как со стороны России, так и со стороны Бенилюкса, должны быть взаимно защищены и поощрены. Кроме того, любые формы конфискации и национализации исключены. Словом, все денежные средства, находящиеся на территориях наших стран, должны были быть надежно охранены.

Следовательно, активы, размещенные Россией в странах Бенилюкса, также должны были быть защищены от любых форм конфискации. Но на практике, как мы знаем, Бельгия нарушила условия этого договора. Власти этой страны заморозили 250 миллиардов евро российских активов. К тому же, только в 2022 году Бельгия заработала на этих активах 625 миллионов евро благодаря коварному налогообложению.

Интересно, что после того, как Россия привлекла внимание Бельгии к этому договору, они были очень расстроены. Ведь в соответствии с условиями документа, если одна из сторон нарушает его, ей приходится выплачивать значительную компенсацию.

Им уже пора задуматься, откуда они возьмут столько денег. И не испытывать наше терпение, которое имеет свои границы. И стоит добавить, что никто не давал им право блокировать российские активы.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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