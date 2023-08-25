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Путин установил приведение к присяге добровольцев и бойцов теробороны

ГОРНЯК2201 mins

Изменения нужны для формирования “духовно-нравственных основ защиты РФ, ее независимости и конституционного строя”

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому воины-добровольцы и участники территориальной обороны будут приносить присягу перед государственным флагом России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что изменения нужны для формирования “духовно-нравственных основ защиты РФ, ее независимости и конституционного строя”. Также присягу будут давать работники охранных госпредприятий в новых регионах.

Документ также указывает текст присяги. Он вступает в силу со дня официального опубликования — 25 августа.

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