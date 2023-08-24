Накануне глава государства вручил экипажу танка золотые звезды Героя России

Фото: unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит встречу с экипажем танка” Алеша”, разгромившим украинскую колонну бронетехники и представленным к государственным наградам. Кадры встречи в Кремле опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Накануне глава государства вручил экипажу танка золотые звезды Героя России. Президент решил выпить чая в Кремле с военными.

Напомним, что экипаж танка остановил украинскую бронегруппу на запорожском направлении. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.

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