Путин: в России растет настрой на большую семью

Президент считает, что государство должно поддерживать ячейки общества

Фото: ТАСС

Настрой на большую семью в России растет, государство поддерживает такую тенденцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря, сообщает РИА Новости.

“По опросам общественного мнения в 2022 году 60% мужчин в России и 70% женщин страны хотели бы иметь двух и более детей. Такой настрой на большую семью, он укрепляется”, — пояснил президент.Как отметил Путин, государство должно поддерживать такие семьи. Он напомнил о большом количестве социальных мер: льготной ипотеке, освобождении от налога на доходы, единой системе льгот от беременности до 18-летия ребенка.

Горняк22



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