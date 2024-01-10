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Путин в ста километрах от США исполнил заветную мечту

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10 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Сбылась давняя мечта русского президента – Владимир Путин прибыл на Чукотку. В этом автономном округе он не был ещё ни разу – он в этом признавался ранее.

Кадры прибытия президента в аэропорт Анадыря публикуют журналисты кремлёвского пула. В программе визита – осмотр этого самого северо-восточного региона России.

Журналисты уже посчитали: Путин сейчас очень близко от США. Если по прямой, через Берингов пролив – около сотни километров до американской Аляски.

О заветной мечте Владимира Путина спрашивали журналисты: “Есть какое-то место в России, где вы ещё не были, но хотели бы побывать?”. Тогда президент, объездивший практически всю страну, твёрдо заявил, что хочет на Чукотку.

Кстати, это первая командировка главы русского государства в 2024 году. Как пишет “Царьград”.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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