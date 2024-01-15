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Путин включил президента РАН Красникова в состав Совета безопасности

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В истории Совбеза РФ это второй случай, когда в его составит входит глава РАН

Путин включил президента РАН Красникова в состав Совета безопасности

Фото: unsplash.com

Глава Российской академии наук Геннадий Красников стал членом Совета безопасности РФ. Соответствующий указ, который опубликовали на официальном портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.

Красников стал главой РАН в сентябре 2022 года. В истории Совбеза РФ это второй случай, когда в его состав входит глава РАН. До этого, с 1997 по 2013 год, в нем состоял на тот момент президент РАН Юрий Осипов.

Отметим, что Путин неоднократно указывал на важность получения новых научных результатов российскими учеными и внедрение их в практику для обеспечения развития как России, так и ее технологического суверенитета. Глава государства подчеркивал, что РФ необходимо в кратчайшие сроки развить собственные важные технологии в разных сферах.

новости Алтайский

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