Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В церемонии также приняли участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и кадеты суворовских училищ
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества / Фото: Сергей Савостьяно/ТАСС
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов. Как сообщает РИА Новости, в церемонии также приняли участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и кадеты суворовских училищ.
Глава государства также поприветствовал ветеранов, обменявшись с ними рукопожатиями.
Напомним, что Путин посещает Александрвский сад 23 февраля ежегодно.
новости Алтайский
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