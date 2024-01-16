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Путин впервые прокомментировал “голую вечеринку” Ивлеевой

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Глава государства отметил, что правильные жизненные ценности — у бойцов спецоперации, а не у веселящихся звезд

Путин впервые прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов России впервые прокомментировал “голую” вечеринку блогера Насти Ивлеевой. Как сообщает Telegram-канал SHOT, он заявил, что правильные жизненные ценности у бойцов спецоперации, а не у знаменитостей.

“Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраивают по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать”, – заявил глава государства.

Напомним, что Ивлеева провела “голую” вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.

новости Локтевский

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