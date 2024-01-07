Путин встретился с семьями погибших на СВО солдат и рассказал им о панде

Встреча прошла в Ново-Огарево

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями погибших на СВО Героями страны и поинтересовался у них, как они провели новогодние каникулы в Москве. Встреча прошла в Ново-Огарево, пишет ТАСС. Владимир Путин также поинтересовался у членов семьей погибших солдат о понравившихся животных и рассказал о появившейся в Московском зоопарке малышке панды.

Приглашенные дети поблагодарили президента за каникулы, один из мальчиков поделился впечатлениями от увиденных в зоопарке животных. Путин поинтересовался, ходил ли мальчик в зоопарк и видел ли панду. После этого глава государства узнал у мальчика, что он не видел панды.

Кроме того, Путин поинтересовался и впечатлениями от организованной для гостей экскурсии по конюшне. Другой ребенок отметил, что ему больше всего понравились арабские скакуны. Также президент спросил, что членам семей героев больше всего понравилось в Москве. Ему рассказали о “Щелкунчике”, посещении выставки “Россия” и Красной площади.

Отметим, президент Владимир Путин встретил Рождество в церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

горняк



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