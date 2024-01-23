Путин высказался за продление льготной семейной ипотеки

Также глава государства пообещал продление и другой меры поддержки

Президент России Владимир Путин / Источник: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной семейной ипотеки по ставке 6% нужно продлить. Об этом он сказал во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, пишет РИА Новости.

“Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена – продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем”, – сказал Путин.Президент также оценил возможность распространения льготной ипотеки на вторичный рынок недвижимости. Он считает, что этот вопрос стоит обдумать и со стороны финансовой составляющей – с ростом ключевой ставки расходы бюджета на субсидирование меры поддержки растут. Также Путин указал и на риски злоупотреблений при появлении льготных кредитов на “вторичку”.

Также президент подчеркнул, что в России продлят выплату 450 тысяч рублей многодетным семьям для погашения ипотеки.

новости Алтайский



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