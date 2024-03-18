Путин выступил на концерте на Красной площади и спел гимн со звездами

Он поздравил жителей России с праздником 10-летия воссоединения Крыма с РФ

Президент России Владимир Путин выступил на концерте на Красной площади. Он поздравил жителей России с праздником 10-летия воссоединения Крыма с РФ. Трансляцию мероприятия вел Первый канал.

Путин подчеркнул, что Крым – не только стратегически важная территория, это прежде всего люди, которые никогда не разделяли себя с Россией. При этом путь Донбасса и Новороссии домой был сложней, однако теперь все регионы вместе с РФ.

Глава государства также рассказал, что была восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Скоро железная дорога через Донбасс и Новороссию пройдет до Севастополя. Это будет путь для обхода Крымского моста.

В конце выступления вместе со звездами глава государства исполнил гимн Российской Федерации.

горняк



Источник