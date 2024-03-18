реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Путин выступил на концерте на Красной площади и спел гимн со звездами

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Он поздравил жителей России с праздником 10-летия воссоединения Крыма с РФ

Путин выступил на концерте на Красной площади и спел гимн со звездами

Президент России Владимир Путин выступил на концерте на Красной площади. Он поздравил жителей России с праздником 10-летия воссоединения Крыма с РФ. Трансляцию мероприятия вел Первый канал.

Путин подчеркнул, что Крым – не только стратегически важная территория, это прежде всего люди, которые никогда не разделяли себя с Россией. При этом путь Донбасса и Новороссии домой был сложней, однако теперь все регионы вместе с РФ.

Глава государства также рассказал, что была восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Скоро железная дорога через Донбасс и Новороссию пройдет до Севастополя. Это будет путь для обхода Крымского моста.

В конце выступления вместе со звездами глава государства исполнил гимн Российской Федерации.

горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В центре Барнаула около Титов-Арены за 28 млн рублей…

По словам продавца, в комнатах сделан современный ремонт. Он также…

Как это было. Экс-глава Сросток вспомнил о визите Путина…

Дом Шукшина в Сростках Фото: канал "Толк" Президент России прилетал…

Народные приметы 19 марта. Что нельзя делать в Константинов…

Колодец. Туман Фото: Pixabay В этот день предки практиковали обряд…

До +12 градусов потеплеет 19 марта в Алтайском крае,…

Весна. Оттепель. Март Фото: unsplash.com Уже через сутки в регион…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp