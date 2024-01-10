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Путин выступил против траты маткапитала на авто и предложил ввести новые льготы

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Глава государства также признался, что придумал маткапитал, когда людям с двумя и более детьми “совсем было тяжело жить”

Путин выступил против траты маткапитала на авто и предложил ввести новые льготы

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин выступил против использования материнского капитала для приобретения автомобиля, при этом отметив, что поручит проработать вопрос о льготах на покупку машины для многодетных семей на Дальнем Востоке. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в ходе встречи с представителями общественности во время визита на Чукотку.

В ходе встречи главу государства попросили позволить использовать маткапитал на покупку авто отечественного производства. Путин попросил “не трогать семейный капитал на эти цели”, предложив обойтись иными льготами. Президент напомнил, что схожая мера уже действовала во время пандемии, и, по его мнению, она и сейчас востребована.

“Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования при приобретении автомобиля вне рамок семейного капитала”, – пообещал Путин.

Глава государства также признался, что придумал маткапитал, когда людям с двумя и более детьми “совсем было тяжело жить”. При этом Путин подчеркнул, что этот институт совершенствуют – его расширили на первого ребенка, а сама сумма выплаты растет.

Горняк22

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