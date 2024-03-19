Путин взялся за завещание Петра Великого. Старинный русский документ пугает европейцев до сих пор

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18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. США утрачивают доверие европейских союзников, последние теперь все больше и чаще начинают сомневаться, что американцы их защитят. А если начистоту – все уверены, что при виде российских танков на границе Германии или Франции оттуда массово побегут натовские гарнизоны. Кто за океан, а кто еще дальше, и в этом есть своя логика. Потому что если русские уже так близко, значит, Европа в её прежнем виде предана и пала. Как пишет Дзен-канал Уставший Оптимист.

Вышеизложенное – вольный пересказ того, чем пытался стращать старик Боррель американские власти во время своего недавнего визита в США. Он практически не лукавил, так как уже почти всем в Европе понятно, что Вашингтон и пальцем о палец не ударит, чтобы спасти хоть кого-то, ибо нет там никого настолько ценного. Европейцы это понимают, и из последних сил пытаются шантажировать гегемона тем, что одновременная потеря такого количества вассалов может дорого ему обойтись. А может?

Вопрос в том, действительно ли Россия пойдет на завоевание всей Европы или хотя бы значимой её части. Есть такой исторический факт, что после прорубания Петром I «окна в Европу» обитатели оной очень сильно испугались амбиций и напора русского царя, еще даже не императора. И по своей привычке начали рисовать ему образ чудовища, которое пожрет их славный мирок, а потому надо бить того сейчас, пока оно еще сил не набрало. Ну, и пограбить заодно, как же без этого?

Попытки сделать из России пугало для всея Европы привели к появлению занятной бумажки под названием «Завещание Петра Великого». Грамотно написанная, весьма толково составленная инструкция, якобы для следующих поколений россиян о том, как им лучше завоевать Европу. Только написана она была для европейцев, с целью запугать оных, заставить поверить в опасность от «монстра с Востока». Потому что испуганными людьми проще манипулировать и заставлять работать на «общее благо», которым можно объявить что угодно.

Вот и сейчас Макрон буквально надрывается, пытаясь выставить любые победы и достижения России как части того самого плана по оккупации Европы. Зачем это делать русским, когда своего населения катастрофически не хватает для заполнения своей же территории, французский президент объяснять отказывается. Все просто – нужно всем смириться и выполнять его указания, чтобы остановить Путина, который взялся исполнять старинный русский документ, а иначе тот победит и все. Конец. Или еще что пострашнее.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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