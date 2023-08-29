Путин заявил, что уровень зарплат у россиян должен расти

Кроме того, властям нельзя забывать и о ситуации на рынке труда, хотя сейчас она стабильная, подчеркнул глава государства

Фото: kremlin.ru

Власти России должны работать над тем, чтобы уровень благосостояния граждан рос. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с директором ФССП Дмитрием Аристовым.

Говоря о должниках, Путин сказал, что в России должен расти уровень заработной платы. Кроме того, властям нельзя забывать и о ситуации на рынке труда, хотя сейчас она стабильная, подчеркнул глава государства.

Аристов отметил, что условный портрет среднестатистического должника: мужчина или женщина 35-40 лет, работоспособный, средняя сумма долга — около 173 тысяч рублей по одному исполнительному производству. Часть должников нигде официально не работают и имеют единственное жилье, которое по закону нельзя взыскать.

Путин в ответ на это заметил, что возникает вопрос — как у них вообще появляются задолженности. Аристов рассказал, что большинство таких людей не платят не только по кредитам, но и по ЖКУ. Нередко они занимают у окружающих и не отдают.

Президент в свою очередь отметил, что отчасти такие обстоятельства — “проблема государства”. Глава государства считает, что такие “жизненные ситуации” у людей не должны возникать. Комментируя ситуацию с должниками Путин сказал, что

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