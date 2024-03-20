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Путин заявил о наличии финансирования по всем пунктам послания Федеральному собранию

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Глава государства добавил, что рассчитывает на то, что россияне вместе с властями пойдут по этому пути созидания

Путин заявил о наличии финансирования по всем пунктам послания Федеральному собранию

Владимир Путин / Фото: unsplash.com

Все пункты, названные в послании Федеральному собранию, обеспечены финансированием и должны быть выполнены. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе встречи со своими доверенными лицами как кандидата в президенты заявил Владимир Путин.

“Так или иначе, все эти планы излoжены в послании президента Федеральному сoбранию. Основные положения – они масштабные, главнoе, что они все просчитаны, обеспечены финансирoванием”, – заявил Путин.Глава государства добавил, что рассчитывает на то, что россияне вместе с властями пойдут по этому пути созидания.

Говоря о результатах выборов президента, Путин отметил, что после мероприятий подобного рода и “после такого результата, который свидетельствует о большом доверии граждан страны”, предстоит ответственная работа.

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