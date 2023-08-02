Путин заявил о необходимости пополнить библиотечные фонды новых регионов

Всего в ближайшее время вместе с Российским книжным союзом власти обеспечат печать, закупку и доставку более 2,5 млн экземпляров книг

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Президент России Владимир Путин поручил до начала нового учебного года обеспечить школьные библиотеки новых регионов необходимой литературой. Как сообщает “Интерфакс”, об этом он сказал на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действуют более 1 тысячи публичных и 1,3 тысячи школьных библиотек. Однако в большинстве своем в их фонде книги советских времен. По этой причине библиотечные фонды следует пополнить.

Работа, по словам президента, должна быть проведена максимально оперативно. Всего в ближайшее время вместе с Российским книжным союзом власти обеспечат печать, закупку и доставку более 2,5 млн экземпляров книг.

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